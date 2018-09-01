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الحكومة الفلسطينية تطالب بتحرك دولي ضد وقف تمويل "الأونروا"

  01 سبتمبر 2018 - 15:45   قرئ 18 مرة   0 تعليق   الدولي
الحكومة الفلسطينية تطالب بتحرك دولي ضد وقف تمويل "الأونروا"

دعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، المجتمع الدولي إلى تحرك أكثر فاعلية من أجل وقف سلسلة التحركات الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني وآخرها وقف الدعم المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وقال المحمود، في بيان اليوم السبت حسب ما نشرته لوكالة "سبوتنيك" أن "قرار الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب، بوقف التمويل عن الأونروا، قرار مرفوض ومستنكر ويعبر عن الخلل والخطأ الفادحين اللذين ترتكبهما السياسة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية، وتجاه القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية".

 

وأكد المحمود أوفق ذات المصدر أن قضية اللاجئين تعد "إحدى الثوابت الوطنية، التي لا يسمح لأحد المساس بها"، وتابع المحمود "واشنطن تلجأ لاستحداث العداء لقضيتنا ولشعبنا وقيادته من خلال انتهاجها سياسة التطرف العمياء المطابقة والملائمة للاحتلال الإسرائيلي".

 

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