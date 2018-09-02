الجزائر تعبر عن رغبتها في تعزيز الشراكة مع اسبانيا بمجال الكيمياء والجلد

عبّر وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي،عن رغبة الجزائر، في تعزيز الشراكة والإستثمار مع اسبانيا لاسيما في مجال الكيمياء والجلد والفلين.

وخلال زيارة الوداع لسفير اسبانيا بالجزائر،أكد يوسفي أن الجزائر تمتلك إمكانيات هامة،في هذه المجالات،داعيا المؤسسات الاسبانية إلى الاستثمار في البلاد.

ومن جهته،أعرب سانتياغو كباناس انسورينا، عن رغبة بلاده في تطوير شراكات مع الجزائر وعن اهتمام كبرى المؤسسات الإسبانية بالسوق الجزائرية.

واستقبل وزير الصناعة والمناجم، اليوم الأحد،بمقر دائرته الوزارية،سفير ممكلة اسبانيا بالجزائر الذي أدى له زيارة وداع بعد انتهاء مهامه بالجزائر.