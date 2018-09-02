السعودية تعدّل موسم العمرة

شرعت وزارة الحج والعمرة السعودية ،اليوم الأحد ، في تطبيق تعديلات أقرتها بهدف زيادة أعداد المعتمرين والحجاج وفقا لرؤية المملكة 2030.

وقالت الوزارة إن التعديلات الجديدة، تقضي بتقديم موسم العمرة ليكون اعتبارا من بداية محرم القادم (أي بعد نحو 10 أيام)، بدلا مما هو معتاد عليه في كل عام اعتبارا من بداية شهر فيفري .

كما أشارت الوزارة إلى أنها ستبدأ بالتعاون مع وزارة الخارجية السعودية في إصدار تأشيرات المعتمرين للموسم الجديد، وذلك توافقا مع رؤية المملكة 2030 لزيادة أعداد المعتمرين والحجاج.

وأكد عبد الفتاح مشّاط نائب وزير الحج والعمرة، أن الوزارة تسعى كذلك إلى تسهيل دخول الحجاج من المنافذ السعودية واختصار مدة بقائهم في المطارات إلى دقائق عدة بدلا من 30-40 دقيقة وأضاف: "طبقنا في العام الماضي تجربة إنهاء إجراءات الحاج قبل وصوله للمملكة بالتنسيق مع مطارات بلاده، بحيث يخرج الحاج من الطائرة للحافلة مباشرة".

ووصل عدد المعتمرين الذين قدموا من خارج المملكة خلال العام الماضي إلى 7 ملايين معتمر، وتطمح السعودية إلى زيادة عددهم إلى 15 مليونا مع حلول 2022، و30 مليونا في 2030.