تمويلات "الأونورا" تغطي شهر سبتمبر فقط

أوضح عدنان ابو حسنة المتحدث باسم وكالة غوث اللاجئين الانروا للقناة الاذاعية الاولى ان "عجزا كبيرا في ميزانية الانروا طرأ بعد تخفيض ميزانية دعم الوكالة من طرف الولايات المتحدة الامريكية منذ جانفي المنصرم من 360 مليون دولار الى 60 مليون دولار وهو ما دفعنا يضيف المتحدث الى حشد دعم اضافي من الجمعيات والمنظمات الدولية غير ان الاعلان عن قطع المساعدات تماما عن وكالة الغوث يعد ضربة قوية وقاسمة لجهود الانروا ولكن الوكالة لن تستسلم وتتحرك اتجاه المجتمع الدولي واستطعنا جمع 283 مليون دولار والجهود مستمرة في هذا الاطار حتى نهاية العام ".

وعن التحركات الدبلوماسية المتبطة بالتوجه لمجلس الامن ، اضاف ابو حسنة " لدينا مؤتمر سيعقد نهاية هذا الشهر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ووصف المؤتمر بالمهم للغاية بالنظر الى العدد الكبير للدول المانحة المشاركة فيه بدعوة من الاردن والسويد واليابان والاتحاد الاوروبي وهو ما سيكون فرصة لعرض التحديات التي تواجهها الانروا امام الجميع وكيفية التغلب عليها" .