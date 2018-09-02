إعادة فتح منفذ رأس جدير الليبى مع تونس

استأنف العمل بمنفذ رأس جدير البري الحدودي مع تونس مجددًا بعد إغلاقه ساعات بسبب التوتر الأمني في بلدة بن قردان داخل الحدود التونسية، حسب "اليوم السابع".

وقال مدير المنفذ العميد عبد السلام العمراني، وفقا للموقع الرسمي لبوابة الوسط اليوم الأحد، أن حركة الدخول والخروج عادت بشكل طبيعي وانسيابي بالمنفذ سواء من الجانب الليبي أو التونسي بعد سيطرة السلطات التونسية على الأوضاع والتوتر الأمني في بن قردان، مشيرًا إلى تأمين الطريق للمسافرين القادمين والمغادرين من الجانبين.