ماكرون يمنع إدخال الهواتف النّقالة للمدارس

التحق أكثر من 12 مليون تلميذ بمدارسهم في فرنسا اليوم الإثنين، في بداية عام دراسي جديد يُحظر فيه حمل الهواتف، تنفيذا لما تعهّد به الرئيس إيمانويل ماكرون في حملته الانتخابية

ويتضمن هذا القانون الذي أقرّ في آخر جويلية على منع حمل أي جهاز موصول بالأنترنت، من هواتف وأجهزة لوحية وساعات، في المدارس الابتدائية والمتوسطة، وتعتمد مدارس كثيرة هذا المنع منذ سنوات، لكنها الآن يمكن أن تستند إلى القانون، أما المدارس الثانوية فقد تُرك لها القرار

ويقول مؤيدو القرار إن الهواتف والأجهزة تُشتّت الانتباه في الصفّ، وتجعل التلاميذ قليلي الحركة في الملعب، عدا عما يمكن أن تنقله من مضامين عنيفة أو إباحية ويتيح القانون للمدرّسين أن يصادروا الأجهزة، وهو ما لم يكن معمولا به في المدارس من قبل، وتشير إحصاءات إلى أن تسعة أعشار التلاميذ بين سن الثانية عشرة والسابعة عشرة يحملون هواتف في فرنسا