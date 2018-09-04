ترامب يحذّر بشار وايران وروسيا

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس السوري بشار الأسد وحليفته إيران وروسيا أمس من شن ”هجوم متهور“ على محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة قائلا إن مئات الآلاف ربما يُقتلون.

وقال ترامب على تويتر يوم الاثنين ”سيرتكب الروس والإيرانيون خطأ إنسانيا جسيما بالمشاركة في هذه المأساة الإنسانية المحتملة. مئات الآلاف من الأشخاص ربما يُقتلون. لا تسمحوا بحدوث هذا!“وأتى تحذير ترامب بعيد إعلان "مجموعة الازمات الدولية" أنّه لا يزال بالإمكان تفادي النتائج الانسانية الكارثية التي يمكن أن تنجم عن هجوم واسع لقوات النظام على المحافظة الواقعة في شمال غرب البلاد والتي تخضع لسيطرة فصائل معارضة وجهادية.ودَعت "الأزمات الدولية" ومقرها بروكسل، روسيا، التي يشكل دعمها الجوي عنصرا حاسما في مثل هذا الهجوم، إلى إدراك أن حصول حمام دم في إدلب سيضرّ بمصالحها.وقالت المجموعة في دراسة من تسع صفحات بعنوان "إنقاذ إدلب من التدمير" إنه "من خلال دعمها هجوماً واسع النطاق تغامر روسيا بالإضرار بأهدافها السياسية على الأمد البعيد".واضافت "مجموعة الازمات الدولية" انه على روسيا تفادي الخيار العسكري خصوصا وانها "لا تسعى فقط لضمان نصر عسكري للنظام" بل ايضا "شرعنته مجدداً على المستوى الدولي".وتابعت ان تحقيق النصر الذي يذهب ضحيته العديد من القتلى المدنيين ومئات آلاف النازحين "سيصدم البلدان الاوروبية" في وقت تسعى فيه روسيا "لتشجعيها على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري" والمشاركة في "اعادة اعمار" سوريا.

وشددت "مجموعة الازمات الدولية" على اهمية الحوار بين روسيا وتركيا الذي أدى في الماضي الى "اتفاقات هدفت الى خفض العنف" بينها اقامة اربع مناطق "خفض التوتر" في 2017.