الصين تمنح 60 مليار دولار لإفريقيا

تعهّد الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الإثنين، بتقديم 60 مليار دولار لتمويل مشاريع تنمية في إفريقيا على شكل مساعدات، واستثمارات وقروض، في إطار تعزيز الجهود لتنمية القارة السمراء.جاء ذلك، خلال مشاركته في اجتماع الحوار بين مجتمع الأعمال الصيني والإفريقي، الذي يقام ضمن منتدى بكين للأعمال الصيني الإفريقي (2018) في العاصمة بكين

وقال جين بينغ إن الرقم المخصص يتضمن؛ 15 مليار دولار على شكل منح، وقروض بدون فوائد، وقروض ميسرة، و20 مليار دولار في شكل خطوط ائتمان، و10 مليار دولار لـ "تمويل مشاريع تنمية"، و5 مليار دولار لشراء واردات من إفريقيا

وأضاف أن بلاده ستشجع الشركات الصينية على استثمار 10 مليارات دولار على الأقل، في إفريقيا في الأعوام الثلاثة المقبلة.وفيما لم يقدم الرئيس الصيني أية تفاصيل حول مشاريع محددة، قال إن بلاده تخطط لمشروعات في 8 مجالات، من بينها تقديم مساعدات غذائية طارئة بقيمة 147 مليون دولار، وإرسال 500 خبير زراعي إلى إفريقيا، وتقديم المنح الدراسية، والتدريب المهني، وفرص تعزيز التجارة

وفي في كلمة له أمام قمة التعاون بين الصين والدول الإفريقية، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، إن التعاون بين الصين وإفريقيا من شأنه تحقيق "العولمة العادلة، وفق ما نقله موقع الأمم المتحدة على شبكة الأنترنت

وأوضح غوتيريش أن القمة تجسد أولويتين مهمتين لدى المنظمة الدولية وهما السعي لتحقيق العولمة العادلة، إلى جانب تعزيز التنمية وضمان عدم تخلي أحد عن ركب التقدم. وأشار إلى أن الصين حققت تقدمًا تنمويًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، بالقضاء على الفقر بصورة غير مسبوقة، مشيدًا بالتزامها بمشاركة نجاحها عبر مبادرات مختلفة. وأضاف أمين عام الأمم المتحدة أن إفريقيا أيضا حققت تقدمًا كبيرًا، كما أن بها عددًا من أكثر الاقتصادات المتنامية في العالم. وتابع "يمكن أن تجمع الصين وإفريقيا إمكاناتهما معا لإحراز تقدم سلمي ودائم وعادل يخدم البشرية جمعاء، التعاون التنموي في الحاضر والمستقبل، يسهم في تعزيز السلام والأمن".وانطلقت، اليوم الإثنين، أعمال منتدى التعاون الصيني الإفريقي (فوكاك 2018) في بكين، بحضور قادة وزعماء من أكثر من 50 دولة إفريقية وعربية