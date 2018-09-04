فرنسا تدعم وكالة "الاونوروا"

أعربت فرنسا عن أسفها الشديد إزاء قرار الولايات المتحدة وقف المشاركة في تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونوروا).

وذكرت سفارة فرنسا بالجزائر في بيان لها نشرته على صفحتها بموقع التفاعل الاجتماعي "فايسبوك"، أن باريس حريصة على وكالة الأونروا، إذ تعدّ الخدمات التي تقدّمها لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني ضرورية من أجل إرساء الاستقرار محليًا وإقليميًا.

وأضافت أن فرنسا تذكر أيضا بأن قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة يرتبطان بوضع اللاجئين النهائي ولا يمكن تحديدهما سوى في إطار المفاوضات بين الطرفين.

وأردفت وفق ذات المصدر أنه من الضروري أن يواصل المجتمع الدولي حشد جهوده من أجل تمكين وكالة الأونروا من إنجاز مهامها على نحو دائم ومواصلة إصلاحاتها، مشيرة إلى أن فرنسا زادت من مساهمتها هذا العام، كما أنها تدرس إمكانيات جديدة لتقديم الدعم المالي للوكالة، لا سيّما لصالح التعليم.