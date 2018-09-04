اعتقال مهاجم السفارة الأمريكية بالقاهرة

ذكرت السلطات الأمنية المصرية، اليوم الثلاثاء، أنها اعتقلت رجلا بعد أن ألقى عبوة ناسفة انفجرت في محيط السفارة الأمريكية بالقاهرة، فيما لم ترد تقارير عن إصابة أحد

وأظهر فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة اعتقال المشتبه به من جانب رجال الشرطة المصرية، واقتياده وسط صيحات استهجان من المواطنين.وفي فيديو آخر، جرى التحقيق المبدئي مع المشتبه به، الذي كشف خلاله عن اسمه، وهو "أيمن عبدالسميع "محمود 24 سنة.وفي السياق، ذكرت شاهدة أنها سمعت انفجارا ثم رأت شابا يحمل حقيبة ظهر اشتعلت فيها النيران بالقرب من فندق سميراميس في الجهة المقابلة من مقر السفارة، وفقا لوكالة "رويترز".وأضافت أن قوات الأمن طرحت الشاب أرضا وهي تحاول إخماد الحريق.من جانبها، دعت السفارة الأمريكية في القاهرة مواطنيها، عبر تويتر، إلى عدم القدوم إلى السفارة حاليا