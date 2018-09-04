توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في طرابلس الليبية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الثلاثاء، توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في طرابلس.

وأوضحت البعثة الأممية، في بيان نشر على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أنه "برعاية الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتوقيعه اليوم، لإنهاء جميع الأعمال العدائية وحماية المدنيين وصون الممتلكات العامة والخاصة، وإعادة فتح مطار امعيتيقة الدولي بطرابلس".

وبحسب البيان، فقد عقد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، مع ممثلين عن المجلس الرئاسي ووزير الداخلية وضباط عسكريين وقادة المجموعات المسلحة المختلفة المتواجدة في طرابلس، اجتماعا لمناقشة الوضع الأمني في العاصمة.

وتدور اشتباكات بين قوات حكومة الوفاق وعناصر اللواء السابع المنحدر من مدينة ترهونة (80 كلم) جنوب العاصمة منذ أكثر من أسبوع، في بعض مناطق جنوب طرابلس.