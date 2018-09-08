إحباط هجوم بزورق مفخخ للحوثيين

أحبط التشكيل البحري اليمني التابع للمنطقة العسكرية الخامسة هجوما بزورق مفخخ للحوثيين في سواحل ميدي بمحافظة حجة.

من جهة أخرى، اقتربت المقاومة اليمنية المشتركة وفي طليعتها ألوية العمالقة من منطقة كليو 16 الاستراتيجية شرقي مدينة الحديدة لقطع الإمدادات عن الحوثيين القادمين من إب وصنعاء وذمار المتجهين نحو مدينة الحديدة.

وذكرت مصادر عسكرية يمنية أن القوات باتت تبعد عن منطقة كليو 16 مسافة ثلاثة كيلومترات وسط معارك عنيفة.وجاء هذا التقدم بعد استعادة عدة قرى واضطرالحوثيون للفرار نحو مناطق أخرى.