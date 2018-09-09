حفتر يهدّد بشنّ الحرب على الجزائر

هدّد اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر الجزائر بالدخول معها في حرب، على خلفية ما سماه استغلالها الأوضاع الأمنية في ليبيا ودخول قوات من جيشها الأراضي الليبية، بحسب تعبيره

وقال حفتر في جمع مع مؤيديه شرق ليبيا، بحسب شريط فيديو نشرته الجزيرة إنه أبلغ السلطات الجزائرية بقدرته على نقل الحرب في لحظات إلى حدودها وزعم حفتر ان السلطات الجزائرية اعتذرت وأخبرته أن دخول قوات تابعة لها إلى ليبيا عمل فردي سينتهي في غضون أسبوع وسعت الجزائر منذ اندلاع الأزمة في ليبيا إلى بذل جهود لحل الأزمة، واستقبلت العاصمة الجزائر وفودا ليبية من جميع الأطراف، لكن حتى الآن لم تنجح جهودها -وكذلك جهود دول أخرى- في الوصول إلى حل يتفق عليه جميع أطراف الأزمة