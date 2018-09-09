الحزب الحاكم فى موريتانيا يتصدّر نتائج الانتخابات التشريعية

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا الأحد، أن الحزب الحاكم "الاتحاد من اجل الجمهورية" بزعامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز تصدّر بفارق شاسع عن بقية منافسيه نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية التي جرت في البلاد في الأول من سبتمبر الجاري.

وقال المتحدّث باسم اللجنة مصطفى سيد المختار لوكالة فرانس برس، نقلا عن "اليوم السابع"، إنه من أصل 157 مقعداً نيابياً جرى التنافس عليها، فاز الحزب الحاكم ب،67 مقعداً مقابل 14 لحزب "التواصل" الإسلامي المعارض.

أما فيما خصّ انتخابات المجالس الجهوية والبلدية فقد حصل الحزب الحاكم على أربعة مجالس جهوية من أصل 13 مجلساً، و104 بلديات من أصل 219 بلدية.

ومن المقرر إجراء دورة ثانية في 15 الجاري لحسم المقاعد المتبقية.