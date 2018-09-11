حفتر يتراجع عن تصريحاته

قال العميد أحمد المسماري في مؤتمر صحفي نشطه الناطق باسم اللواء خليفة حفتر، أن "العلاقات الجزائرية الليبية أكبر مما أسماه الفوضى الإعلامية التي أثارتها قناة الجزيرة القطرية، وأفكارها الشيطانية"، في توضيح حول التصريحات التي أطلقها اللواء خليفة حفتر حول نقل الحرب إلى الجزائر قبل أيام قليلة.

وأضاف يكفينا "العلاقات المتينة والقوية التي لدينا مع الجزائر وليس كقطر التي لا تملك أي علاقات مع الدول المجاورة لها ومن مبادئنا احترام دول الجوار وليس ارسال إرهابيين"، وأردف بخصوص التهديدات التي أطلقها اللواء حفتر قال الناطق الرسمي أنه "لا يمكن أن نكون مصدر تهديد للجزائر أو لأي دولة".