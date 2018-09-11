بلاغ فلسطيني جديد للتحقيق في جرائم إسرائيل

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن فلسطين تقدمت بملحق للمذكرة الرسمية التي قدمتها في أيار الماضي إلى محكمة الجنايات "بشأن جرائم إسرائيل".

وقال عريقات في مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة برام الله، اليوم الثلاثاء، حسب ما نشرته "روسيا اليوم" حول قرار الإدارة الأمريكية إغلاق بعثة المنظمة في واشنطن، إن البلاغ المقدم للمدعية العامة دعا المحكمة لتحمل مسؤولياتها المباشرة في التحقيق بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.