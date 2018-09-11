الجامعة العربية... القضية الفلسطينية تتعرض لهجمة شرسة

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه في الوقت الذى تستمر فيه سنوات الشِدة العربية، يتواصل أيضا صمود العرب في مواجهة التحديات والمخاطر، مؤكدا أن الأوضاع في مناطق الصراع لا تزال تدعو للقلق الشديد، بل وتتصاعد خطورتها، كما في الحالة السورية، ومؤخراً في ليبيا، وتابع خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بالدورة العادية (150)، نقلا عن الموقع الالكتروني لـ "اليوم السابع"، قريباً سوف يحل وقتُ مداواة الجراح وإعادة البناء وعودة اللاجئين لديارهم، وإعادة إعمار ما تهدم، واستعادة روح الأمل والتحدي.

وشدد أبو الغيط على أن القضية الفلسطينية تتعرض لهجمة شرسة لا زالت فصولها تتلاحق أمام أعيننا، فثمة رغبة أمريكية غير مسبوقة في إفراغ القضية الفلسطينية من محتواها القانوني والسياسي والتاريخي والإنساني، مستطردا وفق ذات المصدر دائما "ماذا يتبقى من القضية الفلسطينية إذا أبعدت قضايا القدس واللاجئين من الطاولة؟"، وتساؤل "علام يتفاوض الفلسطينيون إذن؟ أي معنى يبقى لحل الدولتين الذي أيدته القمة العربية ويسانده المجتمع الدولي؟.