واشنطن تعلن حالة الطوارئ

فرضت واشنطن حالة الطوارئ ،أمس الثلاثاء، تحسبا لإعصار فلورنس الذي يقترب من السواحل الشرقية للولايات المتحدة.

ويقترب الإعصار حاملا معه أمطارا غزيرة قد تتسبب بفيضانات في منطقة واشنطن.

وأعلنت رئيسة بلدية العاصمة الأمريكية موريل باوزر في مؤتمر صحفي عن حالة الطوارئ قائلة أن "مفعولها يسري فورا.

وطلب من أكثر من مليون شخص يقيمون في المناطق الساحلية مغادرة منازلهم قبيل وصول الإعصار المتوقع يوم الخميس.

وأعلنت حالة الطوارئ في ولايات كارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية وفرجينيا ومريلاند.

وأمر إعلان الطوارئ الذي وقعته باوزر يستمر 15 يوما ويشير إلى أن فلورنس "يتوقع أن يتسبب برياح عاتية وأمطار وارتفاع الأمواج".

وآخر مرة أعلنت فيها حالة الطوارئ في واشنطن كانت في جانفي 2016 عندما غطت عاصفة شتوية أطلق عليه اسم "سنوزيلا" العاصمة ومنطقتها بطبقة كثيفة من الثلج.