الخارجية العرب يؤكد الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا

جدد مجلس جامعة الدول العربية التأكيد على الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعلى رفض التدخل الخارجي أياً كان نوعه ودعم الجهود والتدابير التي يتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لحفظ الأمن وتقويض نشاط الجماعات الإرهابية وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحماية حدودها والحفاظ على مواردها ومقدراتها.

ودعا المجلس في قرار بعنوان (تطورات الوضع في ليبيا) الصادر عن الدورة العادية الـ 150 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة السودان، حسب ما نشره الموقع الالكتروني لـ "اليوم السابع" إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، مؤكدا دعمه للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015، باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية السياسية في ليبيا.