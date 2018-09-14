الفلسطينيون يعدّون لمسيرات العودة الكبرى

يستعد الفلسطينيون لتنظيم مظاهرات كبرى، اليوم الجمعة، في اطار مسيرات العودة، فيما أكدت المقاومة استعدادها لكل السيناريوهات ضد الاحتلال الصهيوني، ويأتي ذلك تزامنا مع الذكرى الـ13 لانسحاب الاحتلال الصهيوني من غزة.

كما أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية على جاهزيتها لرد أي عدوان عن الشعب الفلسطيني بكل ما نملك من الوسائل والإمكانات.

وقالت الغرفة المشتركة في بيان لها في ذكرى اندحار العدو عن أرض قطاع غزة، :”إن المقاومة التي نحتت في الصخر وأوجدت الإمكانات التي طردت الاحتلال من غزة عام 2005 لهي اليوم تمتلك عشرات الأضعاف من الإمكانات التي تشكل هاجساً ورعباً دائماً للعدو».