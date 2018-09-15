نداء تونس يجميد عضوية رئيس الحكومة

شريط الاخبار
فرنسا تعترف باغتيالها المناضل موريس أودان الحكومة الجزائرية تصفه بـ"الخطوة الإيجابية" والمعارضة تعتبره "عنصرية فرنسية" ميركل في الجزائر الاثنين المقبل لبحث ملفات "الحرقة" والارهاب الداخلية توفد لجنة وزارية مشتركة إلى ولاية تبسة الجزائر تكرم الرهبان المسيحيين الذي قُتلوا إبان العشرية السوداء بالجزائر إرهابي يسلم نفسه بأدرار وإيقاف عنصر دعم بتيزي وزو 55 مليون و2500 دينار نصاب الزكاة هذا العام  وفاة الدكتورة عائشة عويسات تجرّ أويحيى إلى المساءلة البرلمانية بن غبريت تنفي مطالبة الأولياء بإمضاء استمارات الموافقة على تدريس الأمازيغية استمرار تسجيلات الطلبة المعيدين إلى غاية 20 سبتمبر صفحات فايسبوكية تنافس التنظيمات الطلابية لإسماع صوت الطالب ندوة وطنية حول تحسين مستوى الخدمات الجامعية توزيع 1300 سكن "عدل" قبل نهاية 2018 بوهران المؤسسات الخاصة محرك حقيقي لتوفير الثروة "الجزائر لم تحقق اكتفاءها الذاتي في مادتي الحمص والعدس بعد!" الشروع في تصليح شبكات الكهرباء المخربة خلال العشرية السوداء مشروع مركب الفوسفات كلف 06 ملايير دولار وسيدخل الخدمة أفاق 2022 تحويل مؤقت لحركة السير بالطريق السيار "مقطع موزاية" أسعار النفط تستعيد عافيتها وتُسجل 78 دولاراً للبرميل "أليانس للتأمينات" تدشن وكالتها التجارية الأساسية بالبليدة بنّاء يسطو على فيلا بالشراقة ويستولي على مصوغات قيّمة إبراهيم حسن يستفز الجزائر ويطالب بالحماية في الإياب! سعر النفط عند 80 دولارا وسط توقعات بتراجع نمو الإنتاج الأمريكي كوندور تشارك في الأسبوع الاقتصادي والثقافي الجزائري بواشنطن تقارير تحذر من تبييض جزائريين ورجال دين أموالهم بدبي وأمريكا اللاتينية إيريس الجزائرية تسوّق هواتفها الذكية في الولايات المتحدة الأمريكية قريبا المضاربون يتحكمون في أسعار غذاء الزوالية وعرضها بـ 80 دج تحقيقات لضبط التجاوزات في شغل السكنات الاجتماعية رئيس جمهورية توافقي ورئيس حكومة يقود الإصلاحات الاقتصادية انطلاق اللّقاءات الثّنائية بين بن غبريت والشركاء الاجتماعيين اليوم إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست الجزائر تبحث عن أسواق في إفريقيا عمال المطارات يحتجون ويطالبون بتدخل زعلان بوهران السجائر الإلكترونية لا تمنع الإصابة بمرض السرطان الجيش يجري مناورات على الحدود الغربية ويؤكد جاهزيته لحماية الحدود الأطباء الأخصائيون يحتجون أمام مقر وزارة التعليم العالي الجوية الجزائرية توقف عملية توظيف الطيارين مسؤولة بمعهد باستور الفرنسي تصف الوباء في الجزائر بـ الحادث العابر مصطفى الهبيري يؤكد أهمية النشاط الجواري التوعوي الأرسيدي يجمع المغاربيات حول النضال من أجل المساواة
  1. الرئيسية
  2. الدولي
  3. نداء تونس يجميد عضوية رئيس الحكومة

نداء تونس يجميد عضوية رئيس الحكومة

  15 سبتمبر 2018 - 12:36   قرئ 38 مرة   0 تعليق   الدولي
نداء تونس يجميد عضوية رئيس الحكومة

أعلن حزب نداء تونس الذي يحوز على الأغلبية في الحكومة التونسية تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد واحالته على لجنة الانضباط، تمهيدا لفصله النهائي من الحزب. 

وقررت الهيئة السياسية لحركة نداء تونس في بيان نشرته الليلة أن الحزب قرر تجميد عضوية رئيس الحكومة"بالنسبة  ليوسف الشاهد، وبعد الاطلاع على ردّه على الاستجواب الموجّه إليه ، قرّرت الهيئة السياسية تجميد عضويته وإحالة ملفه على لجنة النظام وذلك وفقا لأحكام الفصول 59 و67 و69 من النظام الداخلي للحركة"

وكانت الهيئة القيادية للحزب قد وجهت الأربعاء رسالة استجواب إلى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد باعتباره عضوا في الحزب حول مواقفه الأخيرة التي يعتبرها الحزب محاولة لشق صفوفه بعد استقبال الشاهد لعدد من نواب كتلة الحزب وتشجيعهم على الانضمام إلى كتلة الائتلاف الوطني المستقلة. 

ورفض الشاهد الرد على استجواب حزبه وقال في تصريح صحفي اليوم الجمعة على هامش ندوة اقتصادية أنه مهتم بقانون المالية والدخول المدرسي يوم الغد في تونس، وليس مهتما باستجواب الحزب. 

ومنذ فترة طويلة بدأت بوادر أزمة سياسية بين قيادة الحزب الذي يقوده حافظ السبسي نجل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد ، ما دفع الحزب إلى التمسك بمطلب إقالة  الشاهد من رئاسة الحكومة. 

 وحذر نداء تونس من" خطورة تحويل العملية السياسية من التنافس حول البرامج والمواقف إلى معركة تموقع قائمة على الانتهازية والمصلحة الفردية وتشويش المشهد السياسي وضبابيّته، وتدهور واقع المشهد الإعلامي وظهور عديد المؤشّرات للتراجع عن مكتسبات حرية التعبير، ورفضها للعقوبات السالبة للحرية بسبب المنشورات والقضايا المتعلّقة بالرأي".

وأعلنت الهيئة القيادية للحزب الذي أسسه الرئيس الباجي قايد السبسي منذ عام 2012 على"دعم خيارات حزبها ووفائها للرئيس المؤسّس الباجي قائد السبسي رغم محاولة بعض الأطراف شقّ وحدة الحزب وافتعال الأزمات داخله"، وعقد مؤتمره في يناير المقبل، ودعت لجنة إعداد المؤتمر للتنسيق مع الهيئة السياسية لاستكمال تركيبة اللّجنة ورزنامة أعمالها للمصادقة عليها والشّروع في تنفيذها.

هذا وجدّد أعضاء الهيئة السياسية التزامهم الكامل بنداء الواجب الوطني في هذه المرحلة الحسّاسة من تاريخ بلادنا.وأعلن نداء تونس تضامنه  مع الاتحاد العام التونسي للشغل في مواجهة حملة التشويه والتّشكيك في دوره الوطني التاريخي والمستهترة بتداعيات هذه الحملات على الأوضاع الاجتماعية. وأكد الحزب  "انشغاله بالتدهور الحاد لكلّ المؤشّرات الاقتصادية بدون استثناء إضافة إلى أزمة الصناديق الاجتماعية التي طالت رواتب المتقاعدين والتأمين على المرض".

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الدولي

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات