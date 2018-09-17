إجراءات جديدة بخصوص العمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أنه سيتم وللمرة الأولى السماح للمعتمرين بزيارة مدن ومعالم السعودية الأثرية، في حال حصل المعتمر على برنامج سياحي قبل القدوم إلى السعودية.

وقال وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة عبد العزيز وزان لصحيفة "اليوم" السعودية، إن "برامج العمرة والزيارة تشهد في عامنا هذا نقلة نوعية بتمكين المعتمرين والزوار من خارج المملكة من زيارة أي مدينة سعودية خلال فترة تأشيرة العمرة، البالغة 30 يوما، يخصص منها 15 يوما لزيارة الحرمين الشريفين"

وبيّن وزان أن القادم للعمرة يمكنه أن يحظى بوقت إقامة أطول على الأراضي السعودية، في حال تقدمت شركات العمرة بطلب وقت إضافي ضمن البرنامج الخاص بالمعتمر ورجح أن يتجاوز عدد المعتمرين هذا العام 8 ملايين و500 ألف حتى نهاية شوال القادم، مبينا أن عدد المعتمرين العام الماضي تجاوز 7 ملايين.