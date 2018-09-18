حجز 2.7 طن من المخدرات قادمة من كولومبيا

أعلنت السلطات الأمنية في بنما، أمس الإثنين، عن حجز كمية تصل إلى 2.7 طن من المخدرات خلال عملية جرت بسواحل مقاطعة لوس سانتوس.

وأوضحت مصلحة الملاحة الجوية الوطنية، أن الأمر يتعلق بحوالي 2.786 صفيحة من المخدرات، تضم الواحدة منها قرابة كلغ.

تم ضبطها على متن قارب سريع تم رصده كان يسير بسرعة، لتتم ملاحقته وتوقيفه بسواحل المقاطعة.

و أضاف ذات المصدر، أن العملية مكنت أيضا من توقيف أربعة كولومبيين كانوا على متن القارب.

وأعلنت السطات، التي لم تكشف عن طبيعة المخدرات المحجوزة، أن التحقيقات متواصلة بشأن هذه العملية.

ومكنت عمليات مكافحة الجريمة وتجارة المخدرات التي شهدتها بنما خلال السنة الماضية.

من حجز كمية قياسية من المخدرات، لاسيما الكوكايين، بلغت 84.6 طن، حسب معطيات رسمية.