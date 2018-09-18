روسيا تفقد الاتصال بطائرة على متنها 14 عسكريا!

أعلنت وزارة الدفاع الروسية فقدانها الاتصال بطائرة نقل من طراز إيل 20 على متنها 14 عسكريا روسيا مساء الاثنين قبالة السواحل السورية.

وقالت الوزارة في بيان :" قرابة الساعة 23:00 بتوقيت موسكو وفوق مياه البحر المتوسط وعلى مسافة 35 كم من الساحل السوري فقدنا الاتصال بطائرة إيل 20 على متنها 14 عسكريا".

وأضافت الوزارة :" لحظة انقطاع الاتصال بطائرتنا كانت 4 طائرات من طراز إف 16 تهاجم اللاذقية السورية. إضافة لذلك سجلت راداراتنا إطلاق صواريخ من على متن الفرقاطة الفرنسية (أوفيرن) المرابطة في المنطقة المذكورة عينها".

وأطلقت وزارة الدفاع من قاعدة حميميم عملية بحث وإنقاذ في المكان الذي فقدت فيه الطائرة الروسية.

وقال مسؤول في البنتاغون إن الطائرة الروسية التي أعلنت موسكو اختفائها في الأجواء السورية اسقطت من قبل دفاعات النظام السوري الجوية بالخطأ.

وذكر المسؤول أن الطائرة الروسية سقطت في أجواء اللاذقية بعد أن اعتقد الجيش السوري أنها إسرائيلية.

وتابع ان قيادة القوات الأميركية تأكدت من سقوط الطائرة الروسية بنيران النظام السوري.