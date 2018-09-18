ترامب يحدد عدد اللاجئين المسموح باستقبالهم عام 2019

تعتزم الولايات المتحدة خفض العدد الأقصى للاجئين المسموح باستقبالهم في البلاد العام المقبل، بشكل غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لفرانس برس.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، أن العدد الأقصى للاجئين الذين ستستقبلهم الولايات المتّحدة الأمريكية في 2019، في إطار برنامج إعادة التوطين لن يزيد عن 30 ألفاً فقط، مقابل 45 ألفاً هذا العام وحوالى 85 ألفاً في 2016.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو إن هذا العدد يتعلّق باللاجئين الذين تختارهم وكالات الأمن والاستخبارات الأمريكية، في مخيّمات اللاجئين حول العالم.

وأشار موبيو إلى أن الحكومة الأمريكية تعتزم كذلك “درس أكثر من 280 ألف طلب لجوء” تقليدي في العام 2019 “، ستضاف إلى أكثر من 800 ألف طالب لجوء موجودين حالياً في الولايات المتحدة” وينتظرون ردّاً على طلباتهم.