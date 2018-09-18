روسيا: المضادات السورية من أسقطت طائرتنا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن طائرتها المفقودة في البحر المتوسط، قد جرى إسقاطها بواسطة المضادات الجوية للجيش السوري، ملقية اللوم في الوقت نفسه على طائرات إسرائيلية كانت تغير على أهداف في مدينة اللاذقية الساحلية.

وكانت قاعدة “حميميم” الجوية في سوريا قد أعلنت أنها فقدت، مساء الاثنين، الاتصال مع طائرة استطلاع روسية “إيل -20” وعلى متنها 14 عسكريا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الطيارين الإسرائيليون خلقوا وضعا خطرا، ودفعوا الطائرة الروسية للطيران في مسار أنظمة الدفاع الجوي السورية.

وأكدت الوزارة، أن 15 عسكريا روسيا لقوا مصرعهم بسبب أفعال إسرائيل غير المسؤولة، حسب وكالة رويترز للأنباء.

كما أشارت إلى أن الوقت لم يكن كافيا لإبعاد الطائرة عن دائرة الخطر، رغم تحذير إسرائيلي من “عملية مزمعة” قبل دقيقة واحدة من تنفيذها.