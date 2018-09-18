توقيف مشتبه فيهم بالإرهاب في المغرب

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن "اليوم السابع" ضبط 12 شخصا للاشتباه بانتمائهم لشبكة إرهابية تنشط في طنجة والدار البيضاء، وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم ضبط توقيف 12 مشتبها بهم ينتمون لشبكة إرهابية وإجرامية تنشط في طنجة والدار البيضاء، من بينهم أشخاص من ذوى السوابق القضائية في جرائم الحق العام، ومعتقلين سابقين في قضايا الإرهاب والتطرف، فضلا عن كون شقيق أحدهم يقاتل في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي على الساحة السورية العراقية.

وأضاف البيان أن عمليات التفتيش أسفرت عن ضبط مجموعة من المواد والأسلحة المستعملة في تنفيذ المخططات الإجرامية، والعديد من المتحصلات والعائدات الإجرامية والمتمثلة في أجهزة إلكترونية وأقراص مدمجة وهواتف محمولة ومطبوعات صادرة عن بعض التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم "داعش".