فرنسا تكرم الحركى

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تكريم الحركى أياما قليلة فقط بعد اعتذاره عن اغتيال موريس أودان

ورفع ماكرون بموجب مرسوم نُشر في الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، ستة حركى سابقين وجمعيتهم إلى درجة جوقة الشرف برتبة فارس، أعلى رتبة تكريم تمنحها الدولة الفرنسية.كما تم ترفيع أربع أشخاص إلى درجة الاستحقاق الوطني برتبة ضابط و 15 آخرين إلى رتبة فارس وغالبيتهم ممثلين لجمعيات أو هيئات.ويأتي التكريم قبل بضعة أيام على اليوم الوطني للحركى المصادف لـ 25 سبتمبر الجاري

كما يحدث هذا أياما قليلة فقط بعد اعتذار الرئيس ماكرون لزوجة موريس أودان، المناضل الفرنسي في صفوف جبهة التحرير الوطني والذي اعتقل وعذب وقتل من طرف الجيش الفرنسي.ويريد ماكرون عبر ترقية هؤلاء الحركى تخفيف الضغط الذي واجهه من طرف اليمين المتطرف عقب اعترافه باغتيال أودان وممارسة التعذيب بطريقة ممنهجة من قبل جيش الاستعمار خلال الثورة التحريرية.وتداولت منذ أسابيع وسائل إعلام، أن السلطات الفرنسية تضغط على نظيرتها الجزائرية للسماح للحركى وأبنائهم العودة إلى الجزائر