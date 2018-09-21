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وفاة رئيس الفيتنام

  21 سبتمبر 2018 - 11:06   قرئ 70 مرة   0 تعليق   الدولي
وفاة رئيس الفيتنام

توفي رئيس فيتنام، تران داي كوانغ، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 61 عاما، وفق ما أعلنته وسائل الإعلام المحلية.

وقالت وكالة "VNA" الفيتنامية للأنباء: "أن الرئيس تران داي كوانغ توفي في الساعة 10:05 (بالتوقيت المحلي) صباح اليوم الجمعة في المستشفى".و من جهته أفاد التلفزيون المحلي، بأن أسباب وفاة الرئيس تعود إلى "مرض خطير"، وذلك "بالرغم من الجهود التي بذلها الأطباء والأخصائيون المحليون والأجانب".وولد الرئيس الفيتنامي العاشر، تران داي كوانغ، عام 1956. وحصل على درجة الدكتوراه في فلسفة القانون. ومنذ السبعينيات من القرن الماضي شغل مناصب مختلفة في وزارة داخلية فيتنام.

وفي الفترة ما بين عامي 2006 و 2011 كان عضوا في اللجنة الشعبية المركزية للأمن العام ونائبا لوزير الأمن العام. وعام 2011 تم تعيينه بمنصب وزير الأمن في البلاد، كما كان عضوا في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الفيتنامي وعضوا في مجال الدفاع والأمن الوطني.

وشغل "تران داي كوانغ" منصب رئيس الدولة في أفريل عام 2016.

 

 

 

 

 

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