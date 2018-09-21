العدالة المصرية تأمر بإخلاء سبيل جمال و علاء مبارك

أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن محكمة مصرية أمرت أمس بإخلاء سبيل علاء وجمال ابني الرئيس السابق حسني مبارك بكفالة مائة ألف جنيه (5570 دولارا) لكل منهما

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أمرت يوم السبت بحبس ابني مبارك على ذمة محاكمتهما في قضية عرفت إعلاميا بقضية التلاعب في البورصة وألقت الشرطة القبض عليهما خلال حضورهما الجلسة

وألقي القبض أيضا على ثلاثة متهمين آخرين من بينهم ياسر الملواني العضو الحالي في مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس وحسن هيكل العضو السابق في مجلس الإدارة.وعلاء وجمال مبارك وسبعة آخرون متهمون في القضية بانتهاك قواعد سوق الأوراق المالية والبنك المركزي بهدف الربح والحصول على مبالغ مالية بغير حق من خلال تعاملات في أسهم البنك الوطني المصري.وقالت الوكالة إن غرفة المشورة في محكمة جنايات القاهرة أمرت أيضا بإخلاء سبيل المتهمين الثلاثة الآخرين بكفالة مائة ألف جنيه لكل منهم