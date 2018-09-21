المغرب يوضح أسباب قطع العلاقات مع إيران

جددت الحكومة المغربية التأكيد على الأسباب التى دفعت الرباط لقطع علاقاتها مع طهران، مرجعة ذلك إلى الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.

وقال الناطق الرسمى باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، أمس الخميس، إن "المغرب اتخذ القرار قبل أشهر فى إطار ما يمليه الدفاع عن الوحدة الترابية".

وأضاف أن: "القرار سيادى للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وبُنى على معطيات ملموسة تم تقديمها إلى إيران"، مؤكدا على أن: "لا أى شىء آخر خارج العناصر الثلاثة التى بنى عليها القرار وتم تقديمها لإيران، وهى التى حكمت القرار وما زالت تحكمه إلى اليوم".