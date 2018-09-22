مقتل صحافي مكسيكي برصاص مسلحين في جنوب البلاد

قتل مسلحون صحافيا مكسيكيا بالرصاص، أمس الجمعة، بينما كان يغادر منزله في ولاية تشياباس الجنوبية، حسب ما ذكرت الصحيفة.

التي يعمل لحسابها، ليكون بذلك تاسع صحافي على الأقل يقتل هذا العام في المكسيك.

وماريو غوميز البالغ من العمر 35 سنة، مراسل صحيفة “هيرالدو دي تشياباس” هو أحدث ضحية، لموجة العنف التي تستهدف الصحافة في المكسيك .

ونقلت وكالة فرانس برس، عن أحد زملائه في الصحيفة طالبا عدم كشف هويته، إن غوميز تقدم في الأونة الأخيرة بشكوى لأنه كان يتلقى تهديدات.

وأوضحت الصحيفة، أن غوميز المراسل في منطقة “ياجالون”، كان في طريقه إلى العمل عندما وصل شخصان مجهولان، و قتلاه بعدد من الطلقات النارية في البطن.

وأضافت أنه نقل إلى المستشفى لكنه توفي متأثرا بإصابته، ومنذ العام 2000 قتل أكثر من 100 صحافي في المكسيك.