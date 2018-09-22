ارتفاع حصيلة اشتباكات طرابلس في ليبيا إلى 106 قتلى

أعلنت إدارة شؤون الجرحى بوزارة الصحّة في حكومة الوفاق الليبية اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الاشتباكات في جنوب طرابلس إلى 106 قتلى.

وقالت إدارة شؤون الجرحى في بيان صحفي، أنّ 10 أشخاص هم (خمسة مدنيين وعسكري واحد وأجنبي وثلاثة مجهولي الهوية قتلوا.

فيما أصيب 59 أخرون فضلا عن تسجيل مفقود واحد هي حصيلة الإشتباكات ليوم أمس الجمعة فقط.

وبحسب البيان، فإنّ إجمالي القتلى منذ بدء الاشتباكات بلغ 106 فيما وصل عدد الجرحى إلى 365 .

وكانت حصيلة سابقة أفادت أمس الجمعة بمقتل 96 شخصا وإصابة أكثر من 300 أخرين الى جانب الإبلاغ عن 17 مفقودا منذ 26 أوت الماضي.

وتشهد مناطق جنوب طرابلس منذ يوم الثلاثاء الماضي اشتباكات عنيفة في خرق للهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة مطلع سبتمبر الجاري.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم الخميس الماضي الأطراف المتقاتلة إلى وقف فوري لإطلاق النار.