روحاني يتوعد منفذي الهجوم على العرض العسكري

أصدر الرئيس الإيراني حسن روحاني توجيهاته إلى وزارة الاستخبارات الإيرانية والأجهزة الأمنية بتسخير كافة الإمكانيات والجهود، للتوصل إلى هوية منفذي الهجوم على العرض العسكري بالأهواز، والذي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى

وقال روحاني إن "رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيكون قاسيا على أقل تهديد يهدد أمنها"، بحسب ما نقلت وكالة الطلبة الإيرانية "إيسنا" وبحسب "إيسنا" أمر روحاني وزارة الاستخبارات والأجهزة الأمنية خلال مكالمة مع وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، بتسخير كافة الجهود والإمكانيات للتوصل لهوية مهاجمي الأهواز، كما طالب الجهات التي تدعم الإرهابيين استخباراتيا وإعلاميا بتحمل مسؤوليتها.وأعلنت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، المناهضة للحكومة الإيرانية، تبنيها للهجوم.وقال المتحدث باسم الحركة، يعقوب حر التستري، إن منظمة المقاومة الوطنية الأحوازية، التي تضم عددا من الفصائل المسلحة، هي المسؤولة عن الهجوم