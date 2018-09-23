إيران تستدعي دبلوماسييها

استدعت إيران ثلاثة دبلوماسيين من الدنمارك وهولندا وبريطانيا، على خلفية الهجوم الذي أودى بحياة 29 شخصا خلال عرض عسكري، أمس السبت، في جنوب غرب البلاد، حسب ما ذكرته، اليوم الأحد، وكالة الأنباء الإيرانية

وذكرت الوكالة أن الدبلوماسيين من هذه الدول الثلاث تم استدعاؤهم، لأن بلدانهم "تستضيف بعض أعضاء الجماعة الإرهابية" التي شنت الهجوم.ونقلت الوكالة عن بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قوله "إنه من غير المقبول أن الاتحاد الأوروبي لا يضع أعضاء هذه الجماعة الإرهابية على القائمة السوداء طالما أنهم لا ينفذون جرائم على الأراضي الأوروبية."واتهم مسؤولون إيرانيون الولايات المتحدة و"حلفاءها في المنطقة" بالتورط في الهجوم، الذي أعلنت جماعة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليتها عنه، في وقت لاحق من السبت. وشدد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف،عبر حسابه على موقع "تويتر" على "أن إيران تحمل رعاة الإرهاب في المنطقة وسادتهم الأمريكيين، المسؤولية عن هذه الهجمات"، مضيفا أن "إيران سوف ترد بسرعة وحزم، للدفاع عن حياة الإيرانيين"

ووقع الهجوم في مدينة الأهواز في جنوب غرب إيران، السبت، عندما استهدف أربعة مسلحين عرضا عسكريا بمناسبة ذكرى الحرب بين إيران والعراق بين عامي 1980 و1988