روسيا تتهم الإحتلال الإسرائيلي بإسقاط الطائرة "إيل 20" في سوريا

حملت وزارة الدفاع الروسية إسرائيل المسؤولية عن إسقاط الطائرة "إيل-20"، معتبرة تصرفات طيارين الاحتلال الإسرائيليي تدل على عدم مهنيتهم أو على إهمال إجرامي

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الأحد في مؤتمر صحفي خاص، عرض خلاله تفاصيل التحقيق في الحادثة، إن ممثّلة قيادة القوات الجوية الإسرائيلية برتبة عقيد أبلغت قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا عبر قناة الاتصال لمنع التصادم العسكري بالضربة القادمة على مواقع سورية