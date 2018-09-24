سوريا تتسلم منظومة "أس300" قريبا

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف أن قرار تسليم منظومات الدفاع الجوي الصاروخية "إس-300" لسوريا ليس موجها ضد دول ثالثة وأن الهدف منه هو حماية العسكريين الروس في سوريا، وأوضح بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، وفق "روسيا اليوم" عن قرار تسليم منظومة "إس-300" لسوريا في غضون أسبوعين: "هنا يجب أن يكون واضحا للجميع، ضرورة الإجراءات الروسية لتعزيز الأمن لعسكرييها، لذا فإن روسيا في هذه الحالة تنطلق فقط من هذه المصالح، هذه التدابير ليست موجهة ضد دول ثالثة، إنها تهدف لحماية عسكريينا".