صدور حكم نهائي بإعدام 20 مصريا

قالت مصادر قضائية في مصر إن محكمة النقض رفضت يوم الإثنين طعون 20 متهما على حكم أصدرته محكمة للجنايات في وقت سابق هذا العام بإعدامهم بعد إدانتهم بقتل 11 من رجال الشرطة عام 2013، ليصبح الحكم نهائيا وغير قابل للطعن

ومحكمة النقض هي أعلى محكمة مدنية في البلاد وأحكامها نهائية ولا يمكن الطعن فيها. وأضافت المصادر أن المحكمة أيدت أيضا أحكاما بالسجن المؤبد بحق 80 متهما، والسجن المشدد لمدة 15 عاما بحق 34 متهما، والسجن لمدة عشر سنوات بحق حدث في نفس القضية.وتتعلق القضية بهجوم على مركز شرطة بمدينة كرداسة إحدى مدن محافظة الجيزة غربي القاهرة يوم 14 أوت 2013 قُتل فيه مأمور القسم وعشرة آخرين من الضباط والأفراد.وتنتقد منظمات حقوق الإنسان الدولية ما تصفها بأحكام الإعدام الجماعية في القضايا ذات البعد السياسي في مصر. وتقول السلطات المصرية إن القضاء نزيه ومستقل