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مساهل يتباحث بنيويورك الوضع في مالي

  26 سبتمبر 2018 - 11:10   قرئ 57 مرة   0 تعليق   الدولي
مساهل يتباحث بنيويورك الوضع في مالي

أجرى وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل محادثات مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية هورست كوهلر حسب ما اعلنته وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها الثلاثاء.

وأوضح البيان ان كوهلر اطلع خلال هذا اللقاء الذي جرى على هامش اشغال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة مساهل على جهوده ومختلف نشاطاته لتسهيل استئناف المفاوضات بين طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليزاريو.

واشار وزير الشؤون الخارجية وفق البيان الى التزام الجزائر من اجل حل سياسي وعادل ودائم ومقبول من الطرفين من اجل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي، مؤكدا حسب ما نشرته الإذاعة الوطنية ان هذا الحل لا يستطيع ان يكون سوى ثمرة مفاوضات مباشرة بدون شروط وبنية صافية بين طرفي النزاع (المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو) .

وفي هذا الاطار جدد الوزير دعم  الجزائر لمجهودات الامين العام للأمم المتحدة  ومبعوثه الشخصي، كما أجرى وزير الشؤون  الخارجية ، مباحثات مع قائد بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام في مالي (ميونسما) محمت صلاح اناديف، واوضح بيان وزارة الخارجية وفق ذات المصدر ان اللقاء الذي انعقد على هامش اشغال الدورة ال73 للجمعية العامة للأمم المتحدة تطرق الى الوضع في مالي سيما التطورات الاخيرة لمسار  السلام وتنفيذ اتفاق من اجل السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن اتفاق  الجزائر، وأطلع اناديف مساهل على اخر التطورات في مالي سواء على المستوى الامني او السياسي او على وجه الخصوص تنفيذ اتفاق السلام

وأعرب مساهل عن ارتياحه للمجهودات المشجعة في مالي مجددا اهمية مواصلة الاطراف المالية تطبيق اتفاق السلم والمصالحة، كما جدد دعم الجزائر لجهود الامم المتحدة ووقوفها الى جانب الاطراف المالية في إطار رئاستها للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام وفق ما جاء في البيان.

 

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