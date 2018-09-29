سوريا تفتح معبر نصيب جابر مع الأردن

وضعت وزارة النقل السورية النقاط على الحروف بعد سيل من الأنباء المتضاربة التي أكد بعضها إعادة فتح المعبر، وجزم بعضها بعكس ذلك، وأعلنت رسميا الـ10 من أكتوبر المقبل موعدا لفتحه.

وأكدت الوزارة أنها أنهت الاستعدادات اللوجستية لإعادة فتح المعبر، وأنها استكملت كل الإجراءات والتحضيرات الناظمة لتشغيله وعودة تنشيط حركة نقل البضائع وعبور الترانزيت والشحن والمواطنين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.من جانبها نفت الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، فتح معبر نصيب جابر على الجانب الأردني مع سوريا.وقالت غنيمات في بيان صحفي، إن "معبر جابر نصيب ما يزال مغلقا، ولم يتم افتتاحه أمام حركة نقل البضائع والمسافرين".وأضافت أن الجانبين مستمران في دراسة موضوع فتح الحدود للوقوف على الأوضاع في المراكز الجمركية، حيث اجتمعت اللجان الفنية المعنية لهذه الغاية.