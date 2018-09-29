عودة الملاحة بين العراق وإيران

أعلنت الشركة العامة للنقل البحري العراقي، يوم أمس الجمعة، أنها باشرت بتنظيم رحلات نهرية لنقل المسافرين بين رصيف العشار في محافظة البصرة وميناء خرمشهر الإيرانى بحسب ما أعلنته وكالة سبوتنيك للأنباء، ونشرته "روسيا اليوم".

وأعلن مدير عام الشركة عبد الكريم الجابري إن "الشركة باشرت بتنظيم الرحلات النهرية بعد توقفها منذ ثلاثة أعوام من أجل تخفيف الازدحام على منفذ الشلامجة الحدودي البري"، وفقا لموقع قناة "السومرية".

وصرح مدير الشركة بأن "أول زورق انطلق يوم أمس وعلى متنه 46 مسافرا، وهي رحلة تجريبية أولى، ولا مانع لدينا من تنظيم رحلة واحدة أو أكثر كل يوم في حال إقبال المواطنين على السفر بالزوارق".