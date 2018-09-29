أبو الغيض وغوتيريس يناقشان المستجدات في الشرق الأوسط

عقد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، جلسة مباحثات اليوم السبت، مع "أنطونيو جوتيريس" السكرتير العام للأمم المتحدة، على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تناول الطرفان عدة ملفات.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الجلسة شهدت تبادلاً لوجهات النظر حول التطورات الأخيرة لعدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، كما شهدت التطرق إلى المسار الحالي للتعاون الثنائي بين المنظمتين في عدد من المجالات الهامة.

وأوضح عفيفي حسب ما نشره الموقع الالكتروني "اليوم السابع" أن تطورات القضية الفلسطينية والأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن حظيت باهتمام كبير في إطار النقاش، حيث حرص الأمين العام على طرح عناصر مواقف الجامعة العربية تجاه هذه القضايا، مؤكداً على دور الجامعة في التعامل معها ومعالجتها وذلك من منطق كونها موضوعات عربية بالأساس، مع الإعراب عن التقدير على وجه الخصوص للاتصالات الحثيثة التي يجريها سكرتير عام الأمم المتحدة من أجل دعم القضية الفلسطينية، وكذا جهوده فيما يتعلق بتسوية الأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن.