شكوى فلسطينية ضد أمريكا بمحكمة العدل الدولية

قال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، إن بلاده رفعت دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وذلك لانتهاكها القانون الدولي، ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.

وأضاف المالكي في بيان اليوم السبت، نشره الموقع الالكتروني "اليوم السابع" أنه عملا بالقواعد الإجرائية لرفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية، قد وجه رسالة، مايو الماضي، للخارجية الأمريكية طالبها فيها بعدم نقل سفارتها إلى القدس، الذي يشكل انتهاكا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وقرارات مجلس الأمن".

وأوضح، أنه "في ظل غياب رد رسمي من الولايات المتحدة وعدم امتثالها للقانون الدولي، فقد توجهنا بإبلاغ الخارجية الأمريكية بمذكرة خطية، 4 يوليو 2018، بوجود نزاع قانوني، وفقا للقواعد والإجراءات الخاصة بمحكمة العدل الدولية".

وتابع، وفق ذات المصدر، "الآن بعد مرور المدة القانونية واستيفاء الشروط كافة لرفع قضية ضد الولايات المتحدة، فقد تم تسليم الدعوى إلى مسجل المحكمة بشكل رسمي لمقاضاة الولايات المتحدة".

والتمس طلب تحريك الدعوى ضد الولايات المتحدة من محكمة العدل الدولية، الإعلان أن نقل السفارة إلى مدينة القدس المحتلة يشكل انتهاكا لاتفاقية فيينا، بحسب البيان.

كما أمر الطلب، الولايات المتحدة بسحب بعثتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة والامتثال لالتزاماتها الدولية.. والامتناع عن اتخاذ أي خطوات مستقبلية قد تنتهك التزاماتها وتوفير الضمانات اللازمة لعدم تكرار فعلها غير القانوني.

وقال المالكي حسب نفس المصدر "إن اتخاذ هذه الخطوة هي ممارسة لدولة فلسطين لحقها السيادي كدولة عضو في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة، نحن ندافع عن حقوقنا وشعبنا دون تردد، رافضين أشكال الابتزاز السياسي والمالي كافة".

وأشار إلى أن فلسطين اتخذت العديد من الخطوات الهامة لمواجهة الإجراءات غير القانونية الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية الحالية، خاصة فيما يتعلق بالقدس، والحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالاستيطان الاستعماري واستهداف المدنيين.