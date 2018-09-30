ارتفاع عدد قتلى تسونامي أندونيسيا الى أكثر من 800 قتيل

قالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث باندونيسيا، اليوم الأحد، أن عدد القتلى جراء الزلزال وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي ضربت جزيرة سولاويسي في إندونيسيا ارتفع إلى 832 قتيلا، مضيفة أنها تعتقد أن المنطقة المتأثرة أكبر مما كان يعتقد في البداية

وقال سوتوبو بورو نوجروهو المتحدث باسم الوكالة في مؤتمر صحفي أن تقارير تفيد بأن كثيرين محاصرون تحت أنقاض مبان انهارت بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجة والذي هز البلاد يوم الجمعة وأثار أمواج المد العاتية التي وصل ارتفاعها إلى ستة أمتار