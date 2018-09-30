مفاوضات حول مصير الصحراء الغربية في ديسمبر بجنيف

شريط الاخبار
انتقاء "متحكّمين" في ملف العقار للدفع بالحركية الاقتصادية تعديلات على "المناولة" بين وكالات الأسفار في العمرة "قضية رمي ملفات الطلبة في المزابل أمام القضاء وسيتم معاقبة المتورطين" شهادات عن الراحل: حزن عميق خيّم على جريدة "لوسوار دالجيري" تشييع جثمان الصحفي يوسف بطاش إلى مثواه الأخير بمقبرة مدوحة بتيزي وزو الأساتذة يطالبون بن غبريت بخفض الحجم السّاعي للدراسة إلى 3 و5 ساعات "توظيف خريجي المدارس العليا يتم بالاتفاق مع وزارة التربية" أشخاص تحولوا إلى بارونات لنهب الأموال والعقارات ملف إنجاز الترقيات العقارية بالعاصمة يثير المخاوف «دولة القانون لم تكرس بسبب خيانة مبادئ نوفمبر ووثيقة الصومام» خمس شخصيات أعلنت ترشحها مبكرا للرئاسة برنت في حدود 83 دولارا للبرميل الميزان التجاري يتراجع بنسبة 74.94 % خلال 2018 «فلاي ناس» للطيران قدمت تعويضات مالية للبعثة الجزائرية موظفون بمؤسسات وطنية وخاصة أمام المحاكم بجرم استهلاك المهلوسات وترويجها الصحفي الكبير يوسف بطاش في ذمة الله توقيف المرقي العقاري بسة يطرح تساؤلات عن كيفية منح تراخيص الانجاز ساعات بوحجة على رأس البرلمان معدودة التماطل في أداء المهام.. الكوليرا واحتجاجات الصائفة تطيح بولاة حقارين الزعيم يؤكد عودته ويقترب من حسم اللقب الشتوي الشؤون الدينية توافق على إنشاء عيادة وبنك وقفي «التحكيم" يشعل نيران الفتنة بين الرؤساء وزطشي قيتوني يدعو إلى التخفيف من استغلال الغاز الطبيعي والتوجه نحو مصادر أخرى رقمنة الإدارة سيسهل عملية تسيير الأملاك العقارية وتسليم الدفاتر العقارية زعلان: "رفع التجميد تدريجيا عن مشاريع الترامواي عبر 9 ولايات" "التنظيمات الطلابية تسيّر وتحتوي الأزمات داخل المدرسة وبالمقابل تصنعها" وزارة التربية تفرج عن تواريخ امتحانات "الباك".."البيام" و"السّانكيام" 03 آلاف مليار لإطعام التلاميذ خلال الموسم الدراسي الجاري بن مسعود يعلن عن إطلاق بوابة إلكترونية للترويج للسياحة ملف المفقودين والحركى في أجندة زيارة وزيرة الجيوش الفرنسية للجزائر الجماعات المحلية تتأخر في مباشـرة استعداداتها للتقلبات الجوية حجز 3 أطنان من الكيف ومراقبة خمسة ملايين مسافر صدام ناري بـ 6 نقاط بين النسر الأسود والكناري الرئيس بوتفليقة يرسم التغييرات في المؤسسة العسكرية سحب الثقة من بوحجة... تمخّض الجبل فأنجب فأرا! المجلس يندد بـمحاولة أطراف خارجية فرض قانونها على تسيير الخدمات الجامعية ارتفاع طفيف للبرنت بسبب تهديدات ترامب لأعضاء أوبك البنك الإفريقي للتنمية يدعو المتعاملين الجزائريين للانضمام إلى مبادرته الجزائر تدعو لوقف التدخلات الأجنبية في الأزمة الليبية
  1. الرئيسية
  2. الدولي
  3. مفاوضات حول مصير الصحراء الغربية في ديسمبر بجنيف

مفاوضات حول مصير الصحراء الغربية في ديسمبر بجنيف

  30 سبتمبر 2018 - 10:59   قرئ 23 مرة   0 تعليق   الدولي
مفاوضات حول مصير الصحراء الغربية في ديسمبر بجنيف

دعا موفد الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، الألماني هورست كولر، المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، إلى مباحثات تعقد يومي الـ 4 والـ5 من ديسمبر المقبل في جنيف

وأفادت مصادر دبلوماسية بأنه تم توجيه دعوات للأطراف الأربعة، التي عليها أن ترد على الدعوة قبل 20 تشرين أكتوبر المقبل.وأرسلت الدعوات إلى وزراء خارجية المغرب والجزائر وموريتانيا، ولم يعرف بعد مستوى الوفود التي يفترض أن تلتقي في سويسرا في ديسمبر المقبل.وقال مصدر دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته إن اللقاء لن يكون "اجتماعا للتفاوض" بل عبارة عن "طاولة مفاوضات".وعقدت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين المغرب والبوليساريو عام 2008 قبل أن تتعثر وتتوقف.وكان المبعوث كولر وعد مطلع العام الحالي مجلس الأمن بتنظيم جولة جديدة من المفاوضات بشأن الصحراء الغربية

وتطالب جبهة البوليساريو باستفتاء حول حق تقرير المصير في الصحراء الغربية التي تبلغ مساحتها نحو 266 ألف كلم مربع، في حين يؤكد المغرب رفضه لأي حل يتجاوز الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية

وكان الوسيط الأممي قد وعد خلال اجتماعه الأخير في مجلس الأمن الذي انعقد شهر أغسطس الماضي بإرسال هذه الدعوات في أكتوبر لدعوة طرفي النزاع إلى أولى المحادثات المرتقبة نهاية شهر نوفمبر أو مطلع ديسمبر

هذا وأكد وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر المساهل، في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ73، أن الجزائر تعتبر حل "قضية الصحراء الغربية، التي هي من صميم مسؤولية الأمم المتحدة باعتبارها تصفية للاستعمار، لا يمكن إلا عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الثابت وغير القابل للتنازل في تقرير المصير"

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الدولي

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات