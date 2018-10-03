العدل الدولية تقضي بضمان واشنطن وصول السلع الإنسانية لإيران

قضت محكمة العدل الدولية الأربعاء بإلغاء الولايات المتحدة عقوباتها على السلع "الإنسانية" الموجهة لإيران، وضمان سلامة الطيران المدني وحركة الملاحة الجوية.

وقال رئيس المحكمة القاضي عبد القوي أحمد يوسف، حسب ما نشرته "روسيا اليوم"، "المحكمة توصلت بالإجماع الى أن على الولايات المتحدة أن ترفع وعبر وسائل من اختيارها، أي عراقيل تفرضها الإجراءات التي أعلنت في 8 مايو 2018 على حرية تصدير أدوية ومواد طبية ومواد غذائية ومنتجات زراعية إلى إيران".

واعتبرت المحكمة وفق ذات المصدر أن العقوبات على سلع "مطلوبة لاحتياجات إنسانية قد تترك أثرا مدمرا خطيرا على صحة وأرواح أفراد على أراضي إيران".