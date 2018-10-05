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تسمّم سفير الإتحاد الأوروبي بمياه البصرة!

  05 أكتوبر 2018 - 13:00   قرئ 36 مرة   0 تعليق   الدولي
تسمّم سفير الإتحاد الأوروبي بمياه البصرة!

أصيب سفير الإتحاد الأوروبي لدى بغداد، بتسمم جراء المياه الملوثة، بمحافظة البصرة حسبما أعلن عنه أمس الخميس، في تصريحات صحفية.

وتقدم السفير “رامون بليكوا”،بالشكر لجميع الذين اطمأنوا على صحته، مشيرا أنه شعر بوعكة مما اضطره لإلغاء جميع إجتماعاته.

وأضاف بليكوا في تعليق أنه “قام طبيب “اليونيسف” بتشخيص الحالة أنها بسبب تلوث المياه.

وقال السفير ” لم أكن أنتظر هذا الحد من التضامن مع أهل البصرة”.

وكان بليكوا يجري جولة تفقدية على المشاريع الخدمية في مدينة البصرة الغنية  بالنفط.

والتي تشهد أزمة صحية غير مسبوقة، نقل على إثرها أكثر من 90 ألف شخص، إلى المستشفى بعدما تسمموا بالمياه الملوثة

حسب ما أفادت المفوضية العليا  العراقية لحقوق الإنسان.

وقد شهدت المحافظة احتجاجات دامية في الأشهر الماضية، ضد الفساد وانعدام الخدمات في مقدمتها الماء الشروب والكهرباء

غير أن الاحتجاجات اتخذت منحى تصاعديا، أسفر عن مقتل 12 متظاهرا خلال أسبوع .

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