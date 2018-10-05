وقفة تضامنية مع خاشقجي أمام القنصلية السعودية بإسطنبول

شريط الاخبار
الشيخ رابح سعدان يقدم استقالته للـ فاف ملفات الطلبة لم ترم في المزبلة والحادث مفتعل هدفه زرع البلبلة بوحجة يتلقّى دعما من الرئيس والوزير الأول ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل بانتعاش السوق روسيا تغري الجزائر وتعرض صفقات تموينها بالقمح بأسعار تنافسية رسائل تحذيرية من الجيش لبقايا الإرهابيين المختبئين في المدن سونلغاز تستثمر أكثر من 671 مليون دينار في تيزي وزو وفاق سطيف يخسر معركة القاهرة ويتسلح بإنجاز 88 حجار يؤكد جاهزية السكنات الوظيفية على مستوى 22 ولاية محاولات المهربين لاستنزاف المواد المدعمة تتواصل فتح مسابقة لتوظيف 05 آلاف عون شرطة التسجيل لـ الباك والبيام والسّانكيام من 15 أكتوبر إلى 15 نوفمبر 78.8 مليون دولار صادرات الجزائر من الخضر والفواكه والتمور حمس تصف أزمة الغرفة السفلى بـ صراع الأغلبية المزيفة المعارضة تندد بـقرصنة مؤسسات الدولة من قبل الأغلبية افتتاح أشغال الاجتماع الرابع للجنة التوجيه بالجزائر لم يصلنا أي قرار برفع التجميد عن استيراد اللحوم الحمراء وفد وزاري ومستثمرون ينزلون بالمعبر الحدودي الجزائري-الموريتاني مقترح إنشاء فرع خاص باللغة الأمازيغية في المدرسة العليا للأساتذة على مكتب أويحيى الجزائر تضيّع تحصيل 38 مليار دينار سنويا من رسكلة النفايات المنزلية دخول مصنع الزيوت توتال بوهران حيز الخدمة في 2019 احصلوا على أكبر ممكن من المنتجات والهدايا ! أليانس للتأمينات تحقق رقم أعمال يناهز 3 مليارات دينار الأمن يحبط محاولة إغراق العاصمة بقنطار و55 كلغ من الزطلة الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي تكشف الواقع المر للجامعات 12 ساعة للحصول على ترخيص تنظيم العمرة هذا الموسم السلطات العليا تحدد السياسات الحكومية والمدرسة دورها التكوين والبحث شبكة العاصمة يترأسها شرطيان الطلبة الأحرار يطالبون حجار بالتدخل ووضع حد للفساد بالجامعات الولاة يأمرون مدراء التربية بضمان حسن سير المطاعم المدرسيّة قايد صالح يأمر العسكريين بالحفاظ على الجاهزية العليا لتأمين البلاد مكتب المجلس يجتمع اليوم لإصدار لائحة ضد بوحجة ارتفاع فاتورة الواردات الغذائية إلى 9 ملايير دولار نهاية السنة أحياء تتحول إلى برك والمنتخبون المحليون في قفص الاتهام السلطات مدعوة إلى إعادة النظر في سياسة توجيه الدعم إلى مستحقيه أفلان تيزي وزو يعلن مساندته لـسعيد بوحجة خام البرنت يتجاوز 85 دولارا للبرميل زبدي يحذر الموطنين من الإقبال على استهلاك المواد الفاسدة مطالب بإعادة توجيه سياسة الدعم وتقديمها مباشرة للمواطن إزالة الأسواق الفوضوية دون بديل تُلهب الأسعار
  1. الرئيسية
  2. الدولي
  3. وقفة تضامنية مع خاشقجي أمام القنصلية السعودية بإسطنبول

وقفة تضامنية مع خاشقجي أمام القنصلية السعودية بإسطنبول

  05 أكتوبر 2018 - 14:50   قرئ 78 مرة   0 تعليق   الدولي
وقفة تضامنية مع خاشقجي أمام القنصلية السعودية بإسطنبول

نظم إعلاميون أتراك وعرب وقفة أمام القنصلية السعودية في إسطنبول تضامنا مع الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي انقطعت أخباره عقب مراجعته القنصلية قبل أيام، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وخلال الوقفة التي نظمتها "جمعية بيت الإعلاميين العرب" في تركيا أمام القنصلية السعودية، قال توران قشلاقجي رئيس الجمعية في تصريح للصحفيين، إن السلطات المعنية لديها حاليا تسجيلات دخول خاشقجي، فيما لا تتوافر تسجيلات خروجه، مطالبا القنصلية بتوفير هذه المشاهد، مع وجود 40 كاميرا للمراقبة في القنصلية ومحيطها.

وجاء في البيان أن اختفاء الصحفي والكاتب جمال خاشقجي المعروف جيدا في العالم العربي والإسلامي، و في الغرب أيضا، "أثار ردود فعل كبيرة".وأضاف أنه بعد أن دخل خاشقجي القنصلية السعودية بإسطنبول، فقدت المعلومات عنه، وبعد وقوع هذه الحادثة، كانت "جمعية بيت الإعلاميين العرب" ومنذ اللحظة الأولى، الجهة التي تتابع تطورات اختفائه بكل حساسية، ونقلت ذلك للعالم كله.وشدد البيان على أن الجمعية اتصلت بالقنصلية السعودية في إسطنبول، والسفارة السعودية لدى أنقرة، مطالبة بتوضحيات منهما، ولكنها لم تحصل على أجوبة قاطعة ومطمئنة لا من القنصلية ولا من السفارة.

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الدولي

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات