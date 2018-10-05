وقفة تضامنية مع خاشقجي أمام القنصلية السعودية بإسطنبول

نظم إعلاميون أتراك وعرب وقفة أمام القنصلية السعودية في إسطنبول تضامنا مع الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي انقطعت أخباره عقب مراجعته القنصلية قبل أيام، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وخلال الوقفة التي نظمتها "جمعية بيت الإعلاميين العرب" في تركيا أمام القنصلية السعودية، قال توران قشلاقجي رئيس الجمعية في تصريح للصحفيين، إن السلطات المعنية لديها حاليا تسجيلات دخول خاشقجي، فيما لا تتوافر تسجيلات خروجه، مطالبا القنصلية بتوفير هذه المشاهد، مع وجود 40 كاميرا للمراقبة في القنصلية ومحيطها.

وجاء في البيان أن اختفاء الصحفي والكاتب جمال خاشقجي المعروف جيدا في العالم العربي والإسلامي، و في الغرب أيضا، "أثار ردود فعل كبيرة".وأضاف أنه بعد أن دخل خاشقجي القنصلية السعودية بإسطنبول، فقدت المعلومات عنه، وبعد وقوع هذه الحادثة، كانت "جمعية بيت الإعلاميين العرب" ومنذ اللحظة الأولى، الجهة التي تتابع تطورات اختفائه بكل حساسية، ونقلت ذلك للعالم كله.وشدد البيان على أن الجمعية اتصلت بالقنصلية السعودية في إسطنبول، والسفارة السعودية لدى أنقرة، مطالبة بتوضحيات منهما، ولكنها لم تحصل على أجوبة قاطعة ومطمئنة لا من القنصلية ولا من السفارة.