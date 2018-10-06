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ثلاثة شهداء فلسطينيين على حدود قطاع غزة

  06 أكتوبر 2018 - 11:50   قرئ 23 مرة   0 تعليق   الدولي
ثلاثة شهداء فلسطينيين على حدود قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة التابعة لحركة حماس، الجمعة، استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينهم طفل، وذلك في مواجهات على حدود قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة لوكالة فرانس برس: “استشهد اليوم الشاب محمود أكرم محمد أبو سمعان (24 عاماً) الذي أصيب برصاصة من الجيش الإسرائيلي في البطن وخرجت من الصدر في شرق غزة”.

وأضاف “كما استشهد الفتى فارس حافظ السرساوي (14عاماً) برصاصة في صدره شرق غزة”، موضحاً أن “عدد الجرحى ليوم الجمعة بلغ حتى الساعة 19:00 (16:00 ت.غ) 376 إصابة مختلفة تم تحويل 192 منها الى المستشفيات، ومن بين الإصابات 126 بالرصاص بينها سبع حالات خطيرة”.

كما أوضح القدرة: “أن رصاصاً مباشراً استهدف سيارتي إسعاف وخيمة طبية، وأصيب مسعف إصابة خطرة، كما أصيبت أيضاً صحفية”.

وفي المساء أعلن القدرة استشهاد الشاب الفلسطيني حسين الرقب (28 عاماً) برصاصة في الرأس أصابته بينما كان شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة.

من جهته، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، صباح الجمعة، حركة حماس على حسابه على موقع تويتر. وقال “لقد انتهت الأعياد (الأعياد اليهودية)، عشنا أياماً عظيمة كما خططنا، دون اندلاع حرب.. لكن الأعياد باتت وراءنا الآن، وأنا أقول لرؤساء حماس أن يأخذوا ذلك بعين الاعتبار”.

وتوعد رئيس حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخالة، الجمعة، بأن يجعل المستوطنات المحاذية لقطاع غزة “مكاناً لا يصلح للحياة”، إذا استمر جيش الاحتلال بقتل متظاهرين فلسطينيين في احتجاجات “مسيرات العودة” قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة بعد نكبة العام 1948.

وجاء كلامه في كلمة متلفزة بثت عبر شاشات كبيرة حيث يتواجد الفلسطينيون في مخيمات.

ونشر جيش الاحتلال، الخميس، قوات إضافية على الحدود مع قطاع غزة.

ويواصل الفلسطينيون احتجاجاتهم التي بدأت في 30 مارس الماضي قرب السياج الحدودي شرق قطاع غزة للمطالبة بإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عقد على القطاع، وتثبيت حق اللاجئين الفلسطينيين “في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها قبل سبعين عاماً”، وفق ما تقول الهيئة العليا الداعية الى التظاهر.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال، أن نحو 20 ألف فلسطيني شاركوا في التظاهرة وقام بعضهم برمي عبوات ناسفة وحجارة باتجاه الجنود المتمركزين خلف سواتر عالية قرب حدود قطاع غزة.

وأضاف الجيش، أن الجنود ردوا مستخدمين الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، كما قامت طائرة بتوجيه ضربتين في شمال القطاع، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

ومنذ 30 مارس، استشهد 197 فلسطينياً على الأقل برصاص إسرائيلي، مقابل مقتل جندي إسرائيلي واحد.

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