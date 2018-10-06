بعد أن أعلنت فرنسا عن اختفائه

أنباء عن اعتقال رئيس الإنتربول في الصين

أفادت تقارير، أن الصيني مينغ هونغ وي، رئيس الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، قد اعتقل حال وصوله إلى بلاده الأسبوع الماضي، كما أورد موقع قناة “بي بي سي”، السبت.

وكانت السلطات الفرنسية فتحت تحقيقاً في اختفائه بعد أن أبلغتها عائلته بفقدان الاتصال معه منذ أن ترك مقر الإنتربول، في مدينة ليون الفرنسية، في رحلة إلى الصين قبل أسبوع.

وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية، الجمعة، أن زوجة مينغ قد اتصلت بشرطة مدينة ليون وأبلغتها أنها فقدت الاتصال به منذ 25 سبتمبر، وقد وضعت الشرطة الفرنسية الزوجة تحت الحماية بعد تلقيها تهديدات.

وثمة تكهنات أن مينغ يخضع لتحقيق من مسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني بتهم فساد.

ونقلت صحيفة مورنينغ بوست لجنوب الصين عن مصدر لم تسمه قوله، إن مينغ 64 عاماً قد “أُخذ” للتحقيق معه في الصين.

وأضافت الصحيفة الصادرة في هونغ كونغ، أنه لم يتوضح بعد أسباب خضوعه لتحقيق “السلطات الانضباطية” كما لم يعرف مكان احتجازه.

ويقول مراسل “بي بي سي” في بكين، روبن برانت، إن اختفاء مسؤول رفيع بهذا المستوى أمر غير مألوف في الصين.

وأشار برانت إلى أنه في وقت سابق هذا الأسبوع، أُدينت بينغبينغ، أشهر ممثلة في الصين، بالتهرب الضريبي بعد ثلاثة أشهر من اختفائها عن الانظار.